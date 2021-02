Julie LEMONNIER

Depuis le 1er Juillet 2014, j'assure la fonction de Chargée de Mission Dentaire et référente d'un territoire au sein de la Mutualité Française Normandie SSAM :



• Sécurisation de la pratique

o Assurer la veille réglementaire et proposer les ajustements nécessaires

• Administration générale

o Assurer les relations institutionnelles au sens administratif (mutuelles, caisses, ARS, CPR, Réseau National des Centres de Santé…)

o Gérer la politique conventionnelle

o Mettre en œuvre le conventionnement des laboratoires de prothèses

o Piloter l’activité du laboratoire de prothèses interne

• Coordination de la gestion radioprotection

o Coordonner la gestion de la radioprotection (en lien avec les PCR internes et externes)

o Garantir le respect de la réglementation, l’homogénéisation des pratiques et du suivi documentaire



....



Membre du réseau Grand Ouest des Personnes Compétentes en Radioprotection depuis sa création. Également membre "actif" de la SFRP (Société Française de Radioprotection).



En parallèle à mon activité salariée, j'assure ponctuellement des prestations de Personne Compétente en Radioprotection pour deux médecins stomatologues (vacataire).



Bénévole active : Secrétaire de l'Association des Amis de Saint Céneri (http://amisdesaintceneri.com/) depuis 2007 : gestion de la vie statutaire de l'Association (Organisation de l'Assemblée Générale, rédaction comptes-rendus,), recherche de subventions, recrutement (annonces, sélection, entretien, etc.), rencontre de partenaires publics et privés, encadrement du salarié etc.



Mes compétences :

GESTION DE PROJETS

PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION