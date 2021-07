Alexis MORAND

Pour tous vos projet de rénovation , design et décorations d'intérieurs ,je vous accompagne et vous apporte les meilleurs solutions , afin que votre habitat soit le plus agréable et fonctionnelle possible. J'exerce mon activité d'architecture intérieurs et décorations d'intérieurs sur Haute Savoie, Savoie , Genève et départements limitrophes.

avec mes partenaires nous réalisons vos travaux de rénovations dans sa globalité.

Architectures d'intérieurs , rénovations d'intérieurs , agencement sur mesures , décorations d'intérieurs , Annecy , Haute-Savoie , Savoie , Ain , Isère, Genève , Lausanne

www.alexismorand-design.com



Mes compétences :

Conception architecturale

Design

Décoration intérieure

Rénovation immobilière

Agencement d'espace

Architecture d'intérieur

Agencement de magasins