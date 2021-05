Alexis PETITGUYOT

Je suis actuellement étudiant en école d'Ingénieur au CESI de Dijon.

J'ai un contrat d'apprentissage avec AGCO Massey Ferguson.

J'ambitionne de travailler dans le domaine médical. C'est pourquoi, j'aimerais effectuer mon stage d'initiation à la recherche au sein d'un laboratoire médical.

En parallèle, je cherche à effectuer un stage dans une filiale du groupe AGCO dans un service de logistique pour de la planification et de la gestion d'approvisionnement.

Durant mon temps libre, je joue de la batterie, cours et effectue des sorties pédestres.

Arbitre de football depuis 3 ans, je développe des compétences de prises de décision rapides et justes.