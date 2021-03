Alexis SAGNIER

Le groupe est spécialisé dans 4 domaines de compétence:

- la gestion de patrimoine - Astral Projection Finance - Anovatio.fr

- l'édition de logiciel SaaS - Isyfin et Isystart

- le marketing digital - agence web Isiads

- l'import-export et la distribution de matériel médicaux - SnbIran



Nos équipes ont pour vocation d'accompagner, de façon indépendante, un nombre de familles et d'entreprises désireuses de pérenniser leur patrimoine, d'optimiser la gestion de leur entreprise, d'optimiser leur visibilité/protection sur internet ainsi que de distribuer des matériels médicaux haut de gamme.



Fort de nombreux partenariats dans tous ces domaines et d'une longue et exigeante expérience acquise dans de multiples disciplines auprès de prestigieuses institutions, nous sommes à même de répondre à vos exigences dans l'accompagnement et la réalisation de vos projets personnels et professionnels.



Mes compétences :

Management d'équipe

Défiscalisation

Assurance

Planning stratégique

Stratégies quantitatives

Stratégie de vente

Expertise technologique

Conseil immobilier

Direction de startup

Analyse des fonds alternatifs

Stratégies d'investissement

gestion du risque

P&L

Conseil en gestion privée

Financement immobilier

Analyse financière

Compliance management

amélioration opérationnelle

Finance d'entreprise