Ali BELKHODJA

J'ai des compétences dans la conception mécanique, le calcul par la méthode des éléments finis et lélectromagnétique.



Intérêts / Expériences:

La conception sur CAO (CATIA V5, SolidWorks et Creo).

La méthode par éléments finis (Abaqus et Workbench).

l'électromagnétique (flux 3D).



Très motivé, curieux, flexible et autonome, en étant responsable avec des principes d'engagement, je serai à la hauteur des tâches qui me seront attribuées.



Mes compétences :

CATIA V5

SolidWorks

Creo

Workbench

AutoCAD

Abaqus

Flux