Sana TEBASSI

Je suis un ingénieur en chimie industrielle, je dispose d'une expérience professionnelle de 1an dans le secteur de la recherche et de la sécurité industrielle et de qualité.

- Un stage de fin d'études de 6 mois qui consiste à synthétiser des matériaux hybrides nanostructurés. Equipements : appareils d'analyse : Infrarouge/UV-Visible/Chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectrométrie de masse/ Microscopie Electronique en transmission.

- Un stage de fin d'études de 6 mois qui consiste à uniformiser la réglementation ATEX au sein des différentes branches d'air liquide France industrie. Logiciels : Phast 7.2 / Excel.

Aujourd'hui, je suis plus à l'aise dans le secteur d'analyse de risque industriel et réglementation, je ferai preuve de responsabilité à l'égard des différentes missions qui me seront attribuées, je saurai mettre en évidence les différentes techniques qui me permettront d'être efficace face aux problèmes rencontrés.

Soyez assurés de mon sérieux et de ma motivation pour participer au développement de votre groupe et à partager

mon humble expertise avec vos équipes tout en m'enrichissant de chacun de leurs compétences.

Je reste à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.