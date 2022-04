Ali GUERRIDA

Après 18 ans d’expérience dans l’usinage dont 10 ans dans le secteur aéronautique, je finalise aujourd’hui un mastère spécialisé en performance industrielle et amélioration continue à l’école d’ingénieur par alternance du CESI à Mont saint Aignan.

Je bénéficie d’une expérience dans les secteurs de l’automobile et l’aéronautique. Cette expérience toujours axée sur la qualité du produit et la proposition de solutions sur le terrain.

Actuellement au poste responsable qualité d’une PME d’usinage aéronautique et automobile de compétition, avec pour mission terrain d’améliorer les flux dans l’atelier, de réduire le lead time et améliorer les performances de la supply chain, et pour autre mission de passer avec succès l’audit de certification EN 9100-V2015 en Juin 2017.

Fort de cette expérience, j’ai la volonté de poursuivre ma carrière vers la performance industrielle.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Lawson M3

ISO 900X Standard

Calypso Financial Software

Microsoft Office

Kaizen, 5S, 8D, AMDEC, SMED, etc ...

ISO/EN 9100 V2016

ISO 9001 V2015

Calypso Software ZEISS