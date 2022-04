Ali GUIHIA

Passionné de web marketing et communication, mes expériences en agence et chez l’annonceur m’ont permis de solidifier mes connaissances.



Lors de ma précédente expérience chez QG COM en tant que Responsable E-Marketing, j’ai pu renforcer mes connaissances en web marketing et communication. En charge du service et de l’activité du site e-commerce, j’ai également révélé mon sens des responsabilités.



Aujourd’hui chez Geolid, premier « pure player » à être Régie Locale Google en France, j’ai pu développer une réelle expertise en traffic management qui m’a permis d’évoluer jusqu’à gérer les clients Grands Comptes.



Mes compétences :

Web marketing

Communication

Marketing

E-commerce

Emailing

SEO

Référencement naturel

Publicité

Community management

Gestion de projet

Web analytics

SEM