Béatrice FONGARNAND

Nous sommes des artisans du bâtiment indépendants, répartis sur toute la région lyonnaise et l'Ain (ouest)

Nous intervenons pour vos travaux de rénovation.

Vous travaillez en direct avec nous, les artisans. Vous avez l'avantage en passant par Action Artisans d'avoir un interlocuteur unique, qui qualifie avec vous vos besoins en travaux et qui suit le bon déroulé du chantier.

Le gros avantage pour vous : vous n'avez pas de frais d'intermédiaire ou de courtage à verser à Action Artisans !

De notre côté, artisans, nous sommes sélectionnés par Action Artisans grâce à notre sérieux, notre professionnalisme, nos compétences techniques et notre éthique.

Professionnels du bâtiment et de l'habitat, nous avons choisi d'adhérer à Action Artisans pour avoir un interlocuteur fiable qui nous apporte son soutient dans notre développement.



Mes compétences :

Animation

Benchmark

Charte graphique

Commercial

Communication

Coordination

Cross selling

Etude marché

Fidélisation

Intranet

Microsoft CRM

Plan commercial

Plan de communication

Presse

Promotion

Prospection

Publicité

Vente

Marketing

Stratégie de communication

Gestion de projet

Management

Benchmarking

Gestion de la relation client