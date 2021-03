Louise BONNEFOND

Mon rôle principal est de trouver le poste de vos rêves !! Je vous propose mon expertise dans les métiers de l'informatique pour allier vos envies, vos attentes et le besoin client, et vous garantit une relation gagnant/gagnant !



L'humain est au coeur de mes préoccupations et je mets un point d'honneur à conseiller et guider les candidats et clients sur les meilleures adéquations entre les souhaits de chacun et le marché du travail.



J'ai rejoint le cabinet de recrutement Approach People qui s'impose aujourd'hui comme le leader du recrutement en Europe, specialise sur les profils multilingues et hautes competences. De grandes multinationals font confiance à Approcah Peolple depuis plus de 10 ans et nous permettent de proposer de très belles opportunités de postes et de carrières !

Les clients avec lesquels je travaille proposent des postes en

- Web - front et back end : Php/Html/CSS/JavaScript...

- Applicatif: Java/J2ee/.net/C#/C++ ...

- Infrastructure: réseaux, sécurité, systèmes...



J'interviens sur le recrutement IT sur la France entière et suis capable d'analyser chaque marché et vous proposer les meilleures solutions !

N'attendez plus pour me contacter :)

louise@approachpeople.com



A bientôt :)



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement