Emmanuel PERRET

Polyvalent, curieux et passionné par le webmarketing, j'accompagne mes clients (TPE & PME) dans la mise en place de leur stratégie digitale, et plus particulièrement dans leur campagne de SEM.



Je suis le référent technique, et mon action principale à pour objectif la satisfaction client, en leur assurant notamment un volume de leads qualifiés.





Doté d'un esprit de synthèse, je prend plaisir à travailler en équipe, et j'ai comme ambition de continuer à dévelloper mes compétences dans l'acquisition de traffic.







Mes compétences :

Google Adwords

Conseil

Marketing

Référencement

Web

Vente

Gestion de projet

Gestion de la relation client

SEM

Google analytics

Community management

Communication

Négociation

SEO

Internet