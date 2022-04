Arnaud VERZIER

Quels seront vos revenus à la retraite ?

Votre couverture sociale est-elle adaptée ?

Quel avenir pour votre famille ou votre entreprise ?

Profession Libérale, entrepreneur, retraité, salarié vous serez un jour confronté à ces sujets.



Certaines questions peuvent être difficiles, mais en nous les posant ensemble, elles deviennent maîtrisées et vous en êtes libéré(e)



Convaincu que l'assurance de personne est primordiale pour la sécurité financière du chef d'entreprise (dirigeant, indépendant) ou d'une famille face aux aléas de la vie, j'exerce mon métier avec passion.



Indépendant, expert de la protection financière, je dresse une étude personnalisée de votre situation sociale et financière et vous propose les solutions adaptées à vos besoins. En vous accompagnant aujourd'hui et tout au long de votre vie.



Mandataire d'assurances exclusif AXA prévoyance et patrimoine.

Je suis à votre disposition pour étudier votre situation.



Contactez moi : 06 14 46 50 24

N° ORIAS : 19 002 032 -Array



Mes compétences :

Negociation achats

Cahier des charges

Gestion de projets

Rationalisation de panel Fournisseurs

Rationalisation des processus et des coûts

Optimisation des coûts

Communication

Utilisatrice confirmée de Microsoft Office

Achats

Sourcing

Marketing