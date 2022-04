Emmanuel PERRET

Consultant en stratégie et marketing puis Ingénieur Commercial au sein d'un groupe international, leader dans le secteur des services informatiques, j'évolue aujourd'hui au sein d'une entreprise singulière et très dynamique offrant des prestations d'accompagnement à la croisée entre expertise IT et conseil métier.



Dans le cadre du fort développement de notre société, je suis très intéressé pour échanger sur mon métier et pourquoi pas étendre mon réseau d'experts !



Mes compétences :

Business

Business development

Cognos

Cognos TM1

Conseil

Coswin

DataStage

Décisionnel

EAM

infor

Maximo

NTIC

SAP

Stratégie

Tivoli

TM1

Together