Ingénieur Soudeur IWE - ESSA (International Welding Engineer - Ecole Supérieure du Soudage et de ses Applications) par l'intermédiaire de l'Institut de Soudure à Yutz.

Ingénieur ECAM LYON (Ecole Catholique d'Arts et Métiers) spécialité Mécanique et Industriel.





Mes compétences :

Soudage

Métallurgie

Chaudronnerie et tuyauterie

Mécanique

Nucléaire

Qualité

ESPN

Réglementation