Aurélia ZUCCON

Depuis toujours passionnée par la vente et le commerce, j'ai tout de suite décidé de m'orienter vers une filière Commerciale et Marketing.



A ce jour , mon expérience de plus de dix ans au sein d'un poste de commerciale sur la région Toulousaine m'a permis de développer mon relationnel avec une clientèle majoritairement composées de professionnels.



Dynamique et organisée dans mon travail, je pense avoir acquis un grand nombre de qualités et compétences qui me permettent d'être autonome et de prendre facilement des initiatives .



Le travail de commerciale me permet d'être épanouie tant professionnellement que personnellement car c'est un métier qui correspond exactement à mes aspirations professionnelles .



A long terme je souhaite évoluer au vers un poste à plus haute responsabilité .



Mes compétences :

Communication

Marketing

Médias

Publicité

Vente

Négociation commerciale

Stratégie digitale

Prospection commerciale