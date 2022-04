Ali HADADI

Diplômé en ingénierie des matériaux, j'ai eu la chance de travailler au sein de l'entreprise Wauquiez, spécialisé dans le secteur des voiliers de luxe.

Au sein de celle-ci j'ai eu l'occasion d'occuper le poste d'ingénieur méthode et d'ingénieur R&D. En tant que tel, j'ai réalisé diverses tâches allant de la rédaction des documents de production à la gestion des coûts, en passant par l'amélioration continue de la production.



Suite à une opportunité de reconversion, j’ai rejoins la société Sopra Group en juin 2010. Depuis j’ai eu la chance d’enchainer plusieurs missions sur des comptes différents mais également sur des technologies différentes. Cela m’a permis de développer plusieurs compétences clefs, qui me semblent indispensables pour continuer à progresser :



- L’adaptabilité

- La communication

- La rigueur

- La confiance



Aujourd’hui, consultant technico-fonctionnel SAP, je travaille pour le compte BNP Paribas Fortis et maintiens leurs systèmes SAP qui est au nombre de 3 (France – Belgique – International). Le champ d’intervention concerne principalement les modules FI/CO/MM, ainsi que le workflow et les interfaces (flux entrants et sortants). Fort de mon expérience, je suis à même de:



- Réaliser les spécifications fonctionnelles et techniques.

- Prodiguer une expertise technique

- Gérer une TMA

- Réaliser les phases de recueil du besoin client.

- Gérer le déploiement





La diversité des taches accomplies, depuis mon entrée chez Sopra Group, m’a également permis d’évoluer sur les périmètres comme :



- La gestion de projet,

- Le management d’équipes

- Le relationnel.



Ces années d’expériences m’ont également appris la nécessité d’être autonome et mais surtout l’importance du travail d’équipe.



De nature dynamique, je souhaite évoluer dans ma vie professionnelle et me trouver de nouveau challenge.







Mes compétences :

Composite

Recherche

Recherche et Développement

Informatique

Ingénierie

Formation

Oracle

Management

Gestion de projet