Ali HADDADOU

Étant Doctorant en Management de l'institut supérieur de gestion et de planification(ISGP),MBA en marketing management de l 'PSB (Paris School of Business) ex ESG de paris (du groupe PGSM France),ayant occupé les postes de: directeur commercial, directeur agence de communication, directeur école de management, directeur de chantier,directeur des ressources humaines,consultant formateur, Assistant Président Directeur Général, BATIMETAL Réalisation puis Responsable de la cellule Audit dans la même entreprise. je cherche un poste où je peux internationaliser mon profil et mettre mes compétences et les mettre à est l'enrichissement et l'épreuve . Très motivé, plein de force pour aller au-devant des choses, ne pas s'attarder sur les embûches et les difficultés de terrain, de parcours et de l'environnement, capacité de travail extraordinaire, sportif et vivant d'esprit et de raison.



Mes compétences :

Marketing

Vente

Communication

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Management