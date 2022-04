Ali HAKIKI

Titulaire d’un BTS technico-commercial, je me suis familiarisé avec les missions et les problématiques de la fonction commerciale afin de favoriser le développement d’une ligne de produits.



J’ai pu développer tout au long de mon parcours professionnel dynamisme, ténacité, sens du contact et des responsabilités. Des compétences que je pourrais mettre à profit dans votre entreprise.



Mon sens du relationnel me permet de m’adapter à chaque interlocuteur, d’être à son écoute et de le conseiller.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Relationnel