Ali HALADOU ISSA (HALADOU ISSA)

ATOS FRANCE



Description de la mission :



Support fonctionnel et technique aux équipes dintégration, qualification, bascule CNAV et aux déploiements régimes.

Participation à des réunions de travail (Régimes, CNAV, Agirc Arrco)

Élaboration et exécution des scénarios et cas de tests fonctionnels

Analyse, déclaration et suivi des anomalies

Exécution des runs de migration des données des régimes

(Echantillon et volumétrie)

Génération des compteurs de migration et analyse des écarts

Rédaction du bilan de migration à destination des régimes

Mise à disposition des régimes les éléments nécessaires pour la validation de leur migration

Participation au développement, optimisation et validation des compteurs.