Philippe SCHITTER

Géomaticien et Web journaliste,



[En complément de mon activité principale d’Ingénieur Consultant (Télécom/FTTH/SIG) chez EXTIA, recherche active de :

• Administration de Bases de Données (Géographiques ou non),

• Proposition de formation à la gestion des Bases de données, au langage SQL,

• Proposition de formations aux applications Géographiques (QGIS),

• Proposition d’initiation au codage d’un Site Web (HTML, CSS et allusions JavaScript)

Via les outils Open Source (gratuits) :

• PostgreSQL/PostGIS,

• SQLite/SpatiaLite,

• QGIS.]



vous pouvez également consulter :



--- Mon CV ( http://goo.gl/9HnCFe ),



--- La carte de mon parcours ( http://goo.gl/Jlvh7w ),



--- Et mon WordPress ( http://goo.gl/r9VxxZ ).



Mes compétences :

Cartographie

Communication

Environnement

Géomatique

Journalisme

RSE

SIG

Community management