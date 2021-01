Ayant un attrait pour les sciences humaines et sociales, jai toujours axé mes orientations académiques et professionnelles autour de cette thématique.

Titulaire dune licence de psychologie, je prépare actuellement un Master en Ressources Humaines en rythme alterné.

Mon expérience professionnelle ma permis de monter en compétences dans la gestion dun processus de recrutement et de développer un fort intérêt pour le domaine de lIT.