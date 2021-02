Bernardita PONCE MONDRAGON

Ingénieur Environnement, spécialisation Sites et sols pollués

9 ans dexpérience global, 4,5 ans ingénieur SSP



SECTEURS DACTIVITE / COMPETENCES



Sites et Sols Pollués (SSP) :

- Caractérisation des sites pollués (diagnostic Phase I, Phase II, IEM)

- Analyse Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS)

- Plan de gestion, proposition des techniques de réhabilitation

- Pilotage de projets SSP



Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) :

- Études dimpacts environnementaux

- Analyse et gestion des risques

- Control de la pollution



Recherche et développement en Environnement :

- Études scientifiques

- Analyse statistique des données

- Chimie analytique et microbiologie



Gestion de Projets

- Rédaction cahier des charges ; Consultations fournisseurs & Analyse technico-économique des offres

- Pilotage des études : Coordination avec les prestataires en charge des études et laboratoires

- Suivi des indicateurs de performance (KPI) pour les réalisations et le planning

- Estimations de budgets ; Suivi des coûts & Bilan financier

- Suivi HSE