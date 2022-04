Ali HAMIDOU

Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai acquis plusieurs domaines de compétences spécifiques à la gestion administrative et au ménagement d’équipes auprès de MSF, dans une entreprise privée et dans établissement scolaire.



Enseignant depuis treize ans l’anglais ainsi et l’informatique à l’Ecole Alliance et pendant deux ans au Lycée Olinga, je collabore activement à la gestion administrative, à l’organisation des réunions, création de programmes informatiques.



Dans le cadre d’un stage en logistique dans le garage Willy Pauly, j’ai eu pour mission le suivi de tous les postes (atelier mécanique, soudure, tôlerie et peinture) et de tout le personnel.

J’ai aussi suivi une formation de logistique par MSF Belgique.

J’ai également été responsable de la formation et du management d’une équipe de mécaniciens et de soudeurs au sein du garage Hamidou Souley.





Mes compétences :

GESTION D'UN PARK AUTO

gestion d'un établissement scolaire