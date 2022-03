Dominique PIEKARSKI

Après plus de 12 années de direction marketing, commerciale et de filiale dans des PME PMI de 200 à plus de 600 personnes, j'ai rejoint le Cabinet MP CONSULTANTS en 1998 pour développer des missions de conseil et de formation en commercial - marketing et communication B to B et B to C. Depuis 2006, j'en ai pris la Direction.

En 2014, j'ai scindé MP CONSULTANTS en 3 Départements pour affirmer nos expertises de pointe : MP CONSULTANTS pour les accompagnements consulting, MP FORMATIONS pour les séminaires formation, MP COACHING pour les Bilans Professionnels et les coachings.



Nos clients: PME - PMI, la TPE , des Groupes, ETIsous traitants ou donneurs d'ordre industriels , sociétés de prestations de services, services connexes à l'industrie ou même d'aide à la personne, SSII, agences de communication... en Hauts de France ou région Parisienne.



Notre particularité : travailler l'organisation et les compétences en logique de conduite de changement et de mutations économiques. Pour nous , la crise s'apprivoise par la mise en place de stratégies et d'organisations Pro actives, adaptées aux besoins et contraintes de l'Environnement.



Nos expertises : management par les compétences, organisation en conduite de changement, stratégie, lean , management de l'innovation, commercial France et Export, E commerce.



Une innovation : Le projet professionnel en employabilité et mobilité vu autrement. Nous avons développé une Méthode unique, innovante qui permet aux cadres en Mobilité interne et externe, aux demandeurs d'emploi et jeunes diplômés de travailler leur projet avec des approches nouvelles et des outils adaptés au changement. Avec cette méthode, plus de 95% de personnes suivies en 2018 ( 250 ) ont réussi leur mutation en moins de 4 mois.



Depuis 2015, MP COACHING propose des bilans professionnel, de compétences en logique d'employabilité et de mobilité. Nous réalisons également des coachings image et VAE



Nos références en conseil : DINAMIC développement commercial et performance interne, innovation en Nord Pas de Calais et Picardie, Accompagnement pour les mutations économiques et stratégiques, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences , SOGIA, ACAMAS, Management de l'Innovation, Norcomex, NTIC Niveau 3, RH + Niveau 3, Accompagnements Gestion Organisation, Développement commercial, Performance Interne avec la CRCI de Picardie ..... avec des clients partenaires : GIE Compétences, CRCI Nord de France, CCI Grand Hainaut, Côte d'Opale, Nord de France, UIMM, MEDEF, Chambre Régionale de l'Artisanat de Picardie, CRCI de Picardie.... Nous sommes référencés par la DIRECCTE Hauts de France



Nos références en formation-coaching : Conseil Régional Hauts de France, Maisons de l'Emploi, CNFPT, Ecoles et Universités Hauts de France, Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat, FAFIEC, OPCALIA, INSET , l'ENTE..Nous animons toutes les formations Management pour le compte de la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat en Hauts de France et sommes référencés avec 2 autres confrères pour animer les formations Cultures Managériales pour le CNFPT Hauts de France. Je donne également des cours en Universités Master et IAE en Ressources Humaines, Management transgénérationnel, Psychosociologies des organisations et Communication managériale, interpersonnelle. Nous sommes DATADOCK



Depuis 2008, nous sommes également spécialisés dans la mise en place de Systèmes de Management Intégré et MASE .Nous vous accompagnons dans le montage de vos dossiers de prise en charge



Nous proposons des séminaires formation et coaching individualisés ou en petits groupes pour développer sa posture de manageur, leader, maîtrise de soi et communication à partir du CHEVAL. Innovants, ces appuis vous séduiront par leur originalité mais aussi leur opérationnalité. Pas besoin de connaitre le cheval et encore moins de monter. Nos séances se font à pied . N'hésitez pas à me contacter pour de nouveaux défis au 09 77 51 00 64



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement commercial

Marketing

Communication

Management

Formation

Accompagnement

Coaching

Conseil

Gestion de l'innovation

Gestion de la relation client

Gestion des compétences

efficience interne