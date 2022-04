Ali HANNACHI

Co Owner PSD2WEB converter start up



Il s'agit d’un service innovant basé sur les T.I.C, la Société fournir une plateforme Web interactive à fort valeur ajouter et unique dans le monde qui permet la réduction du temps utiliser pour convertir un design (format Photoshop "PSD") en une page web .

la valeur ajouter va être la réduction de plus que 60% du temps de travail sur la partie découpage et Conversion XHTML/CSS/JS comparer à la procédure normale.



Cette application génère d’une manière automatique après l'Upload d'un fichier désigne Photoshop un dossier contenant votre page web ainsi qu’un fichier CSS plus un dossier contenant les images et les backgrounds associé.



l'application est interactive ,facile à utiliser ,offre la possibilité d'ajouter des plaguins Jquery à votre site d'une maniéré simple on s'appuient sur votre design PSD :

http://37.59.47.106:8080/ecmsoftware/login.html



Mes compétences :

MySQL

Java Servlets

Java 2 Enterprise Edition

jQuery

XHTML

Spring Framework

JavaScript

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

HTML5

Google Web Toolkit

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

iBATIS

WORKBENCH

Visual Basic for Applications

UML/OMT

Solidworks

Oracle

OrCAD

ModelSim

Microsoft Excel

Matlab

MVC

Jquery UI

Jboss

Java Swing

Java Server Pages

Java 2

Java

JPQL

JPA

JAP

FPGA

Extjs

EAGLE

Autocad

Apache WEB Server

AJAX