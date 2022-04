Ali HASSAINE

Ancien Directeur des systèmes d informations,j ai créé ma première SSII en 2001. Après avoir créé et dirigé plusieurs sociétés dans le domaine des systèmes d'informations, et de la distribution et intégration de matériels et solutions a fortes valeurs ajoutées, j'ai intégré en 2012 après une opération de cession, le groupe DAMILO Filiale de MANPOWERGROUP FRANCE en tant que Directeur des Opérations . Depuis Décembre 2012, je suis en charge de la Direction Business Development au sein de PROSERVIA MANPOWERGROUP SOLUTIONS..