Jean-François JOURNAULT

- Ingénieur en informatique de formation

- Gérant de la société EURL JOURNAULT depuis Septembre 2006

24 ans d’expériences en société de services et en fixe parmi les leaders du marché

- PMO projets de +16 000 jours hommes

- Gestion et pilotage de projets techniques et fonctionnels (jusqu’à 1500j/h).

- Gestion et animation d’équipes (jusqu’à 7 personnes)

- Gestion de budget (jusqu’à 750k€)

- Gestion des relations clients et fournisseurs

- Mise en ouvre d’outils techniques adaptés aux besoins du client

- Mise en place d’un accompagnement au changement dans l’utilisation de nouveaux outils

- Utilisation des outils, méthodes et normes en place chez les clients

- Facilité d’adaptation, disponible, écoute et très bon relationnel

- Sérieux, dynamique et motivé



Mes compétences :

Mainframe

Consultant

Chef de projet

Gestion de projet

PMO

Psnext