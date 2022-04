Ali Hassan BIN MOHD YUSOFF

Au cours de ma formation en première année de Master EGTP, je suis en recherche de stage de plusieurs mois s'agissant du traitement des effluents gazeux ainsi que des rejets sous forme de liquides.



Beaucoup d'entreprise ont du problème de gérer les effluents gazeux et liquides et grâce à la formation assistée, on a appris des principes de traitements des pollutions et ceci répond le problème de rejets.



Au cours d'apprentissage, j'acquis des outils et des méthodologies permettant de répondre à ces problématiques.



Je me tiens à votre disposition pour vous donner plus de détails au cours d'un entretien.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint