Je suis ingénieur en informatique diplômé de l'université d'Oran. ma carrière professionnelle a commencé en 1997 dans le domaine du développement informatique.



Au cours de cette expérience, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs (gestion de stock, santé, RH, imagerie médicale, assurance, LLD).



Mes compétences :

delphi

Développement C

Développement C#

Développement C++