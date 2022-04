Ali JENDOUBI

Titulaire d’un mastère spécialisé de l’Institut Supérieure du Bâtiments et Travaux Publics (ISBA-TP Marseille) au sein de sa filière infrastructures et géotechnique, je me permets de vous adresser ma candidature afin de trouver un poste en tant que ingénieur génie civil (domaine structure, béton armé, géotechnique, interaction sol-structure).



Mes compétences :

Assiduité

Proactivité

Ambition

Autocad / Arche

Robot / Ansys

Rido/ Talren

C++ / Visual Basic / Matlab

Plaxis

Piste 5/ Alize