Depuis de nombreuses années, AKERSAN est votre partenaire flexible et disponible dans le groupage d'achats.

Dotée d'une équipe d'ingénieurs, techniciens et chargés d'affaires expérimentés dans vos secteurs d'activités, entourés de professionnels des achats, de la logistique et du commerce international, AKERSAN prend en charge la gestion de vos achats et vous permet d'optimiser vos coûts de fonctionnement.

Notre force est également la relation privilégiée que nous avons établie avec les fournisseurs en TURQUİE et à l'International; vous vous adressez à un seul et unique interlocuteur, AKERSAN, pour vous approvisionner en matériel de qualité, au meilleur prix et dans les meilleurs délais





NOS SERVİCES.



Groupage d’achats ,



Nos clients font appel a nous :



- Pour les achats de pièces et équipements divers pouvant être groupés.

Vous faites des économies de temps et réduisez vos coûts : un seul fournisseur, un seul interlocuteur.

- Pour réaliser des économies en externalisant certains achats.

- En cas de surcharge ponctuelle du service achats, nous apportons une solution flexible et globale.

- En cas de transactions internationales simples ou complexes avec des achats et livraisons en Turquie ou à l'étranger.

- En cas de difficultés à trouver des pièces ou produits (pièces de rechange ou produits inhabituels).





Sourcing :



AKERSAN recherche pour vous de nouvelles sources d'approvisionnement en Europe ou en Asie. Notre connaissance globale du marché nous permet de vous faire des offres compétitives et adaptées à vos besoins.

Nous savons que vos exigences en terme de qualité, coûts et délais sont toujours plus importantes : nous adaptons notre recherche de produits à vos priorités ou exigences spécifiques.



Achats spécifiques



AKERSAN analyse vos besoins et vous apporte des solutions personnalisées pour la réalisation de pièces spécifiques.



Exemples:

-Recrutement personnel

- Pilotage de sous-traitance

- Assemblages

- Galvanisation

- Ensembles mécano-soudés...



Produits

Matériel électrique

Chemins de câble, éclairage, boîtes de jonction, câbles, repérage de câble, mâts, presse étoupes, cosses, ...

Et toute une gamme de produits pour zones réglementées

Instrumentation

Raccords, vannes, manifolds,

tubes pré isolés, enclosures,

pare-soleil, pots de condensation,

brides, joints, boulonnerie ....

Nous proposons des solutions globales d'ensemble de composants pour l'instrumentation et le procédé.

Réseaux de terre, Parafoudres

Piquets de terre, câbles de terre, feuillard, paratonnerre, distributeur d'air, soudure aluminothermique, barre d'équipotentialité,

cosses en c, tresses de masse, ...

La protection de tout équipement électronique ou électrique contre les surtensions provoquées par la foudre ou toute autre interférence électronique.

Une offre étendue ...

> Laboratoires

> Ateliers

> Produits métallurgiques (tôles, poutrelles ...)

> Tuyauterie, supports

> Boulonnerie, joints, garnitures

> Fourniture complète de lignes électriques

> Petites études d'implantation

> Supports de tubes (Standards / Cryo, etc.)







