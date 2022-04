Ali KAMIRI

Technitec en tant que société spécialisée dans le domaine génie électrique, automatismes et instrumentations et de son interactivité à distance, met à la disposition de sa clientèle son savoir-faire et son expérience, des produits et solutions high-tech et de services à valeur ajoutée conséquente :



 Fourniture industrielle,

 Electricité MT/BT postes de transformations,

 Electricité Industrielle,

 Automatismes, Régulation (Automates programmables…)

 Informatique Industriel, Process et supervision,

 Instrumentations :

 Appareils de mesure

 Mesure de Débit, niveau, Pression, Température

 Analyse, Enregistreurs, Afficheurs

 Vannes, positionneurs…

 Et bien d’autres Instruments spécifiques

 Entretien, Maintenance et Formation…