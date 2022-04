Ingénieur Travaux chez SBTPIArray



ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Etudes et Réalisation des projets d'aménagement extérieur pour les collectivités ( espace public)

Construction et rénovation des court de tennis / Travaux de Clôtures

Construction et rénovation des bâtiments (individuelles ou collectifs)



Mes compétences :

AUTOCAD

REVIT

ROBOT

MS Office

MS Project

Clôture

Tennis

Multisport

Sols sportifs

Béton poreux

Import export

Turquie

Investissement

Court de tennis

Technique

Conception

Étude de marché

Coordination de projets

Calcul de structure

Suivi de chantiers

Pilotage d'activité

Sous-traitance

Carrelage

Bâtiment

Partenariats

Second oeuvre

Maçonnerie

Economie de la contruction

Aménagements paysagers

Immobilier

Gros oeuvre

Construction

Dessin

Gestion de projet