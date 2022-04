Cadre supérieur en retraite je dispose d’une expérience de plus de 30 ans au sein de grands groupes industriels de premier plan dont 20 ans en tant que directeur de fonctions transversales (Finance, ressources humaines et système d’information).

J'ai crée en septembre 2013 "MACES Conseil", dont l'offre de service est d'accompagner les entreprises et les administrations dans leurs actions d’amélioration des processus opérationnel de gestion.

Principalement :

- Fiabiliser l’information comptable et financière et réduire les délais de sa production

- Analyser les systèmes de fonctionnement interne, rédiger le manuel des procédures

- Animer des séminaires de formation sur la finance, le contrôle de gestion, le risque de change, la création de la valeur

- Assister et animer les équipes internes dans des programmes de réductions des coûts

- Assister à la mise en place de la fonction « contrôle de gestion » : organisation des flux d’information,

- Définir les fonctions des postes transversaux en mettant en évidence leur apport dans la chaîne de création de la valeur .

- Assister l’entreprise dans la gestion du risque fiscal









Mes compétences :

Contrôle de gestion

Fiscalité

Gestion des ressources humaines

Comptabilité