Rigoureux, autodidacte et persévérant, je suis passionné par les nouvelles technologies et la sûreté de l'information et fraîchement diplômé de l’Ecole National d’Ingénieurs de Tunis (ENIT). J’aimerais avoir une brillante carrière en tant qu'ingénieur informaticien.



Mes compétences :

C sharp

WP7

Asp.net

PHP

Html/css

Pl/sql

SQL

C++

WCF

WPF

Visual Studio 2010

.NET 4.0

MVVM

Silverlight 4

C

Android

MVC