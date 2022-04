Ali KHALFAOUI

Directeur technique à la SOciété Tuniso Andalouse de Ciment Blanc "SOTACIB"

-Responsable mandaté pour le suivi de la réalisation du projet construction de l'usine de ciment blanc SOTACIB (projet tuniso-algérien en 1985).

-Directeur usine de micronisation du carbonate de calcium(sec et slury)pour les peintures et le blanchissement de la patte à papier

-chef division des services fonctionnels techniques (BEM,Gestion des stock, Achat, Sécurité & Service des expéditions)

-Directeur de la maintenance (BEM, Mécanique, Électrique, Automatisme et Régulation).

-Chef de plusieurs projets d'investissement.

-Directeur du projet réalisation de la 2ème ligne 1000t/j de clinker pour la fabrication du ciment blanc (180 000 000 dt)

-Cadre indépendant depuis 14/12/2013



Mes compétences :

Gestion des projets

Gestion de la Maintenance