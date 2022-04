Ali KOUYATE

Je me nomme kouyate ali



En effet, j’ai le niveau du brevet de technicien supérieur option maintenance des systèmes de production. Au cours de ma formation, j’ai pu acquérir des connaissances dans des domaines tels que l’électromécanique, l’hydraulique, la pneumatique, la thermodynamique, l’électrotechnique, l’informatique, la gestion de stock et la maintenance véhicules et engins.

La formation que j’ai faite m’a permis d’effectuer des stages en entreprise et j’ai la capacité d’intégrer aisément des groupes de travail



Mes compétences :

Rigoureux

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Microsoft Outlook

X-RELAIS