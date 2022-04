Ali LAISSAOUI

Directeur de la force de vente locale Sud.



Véritable Force de vente itinérante dont 4 agences réparties sur le territoire national: Lyon , Marseille , Bordeaux et Toulouse, la fvl est un service commercial agile et réactif.

C'est aussi un canal de débordement capable d'assurer et de compenser le retard de production des agences commerciales de toute l'entreprise.



Mon service est doté de ( 48 collaborateurs encadrés par 6 managers et assisté par une secrétaire )



Prospecter et développer le portefeuille client dans le respect des planning imposés.

Renforcer la proximité commerciale avec nos clients et assurer une présence territoriale.

Fidéliser, développer et produire le chiffre d affaires qui se situe entre 10 e 15 millions d euros.

Développer la commercialisation des produits digitaux et des services en ligne



Mes missions:



> pilotage et organisation des campagnes commerciales du sud de la France

> recrutement et animation des zones

> suivi des performances et montée en compétence des managers

> pilotage et suivi de l avancement commercial

> analyse et synthèse des indicateurs de performances

> plan d action commerciaux

> maintenir une veille sur le marché local.

> promouvoir la notion de service client du service

> faire respecter les processus de ventes

> être garant de la cohésion sociale du service.

> maîtriser les coûts commerciaux





Mes compétences :

Technique de vente

Management

Coaching

Formation

Argumentaire de vente

Commercial