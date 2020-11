Jean Pierre LASHERMES

 Recruter, intégrer, former, professionnaliser, faire monter en compétence

 Encadrer et manager vos équipes, Organiser le travail et les structures commerciales

 Gérer un service, une équipe, une association et/ou petite et moyenne structures

 Maitrise de la gestion de l’administration commerciale et comptable d’une structure

 Maitrise de l’encadrement et du management

 Maitrise de la relation clients à distance, en face à face et en surface de ventes, afin de prospecter et de vendre des produits et des services à des particuliers comme des professionnels

 Etudier, analyser et mettre en œuvre un plan d’action commerciale

 Assurer le développement commercial

 Suivre la gestion d’une vente de la conception du produit ou services à la mise sur le marché et de la mise en œuvre de la prospection commerciale jusqu’à la réalisation des ventes.

 Concevoir les outils afin d’optimiser et assurer la réalisation des objectifs et développer les résultats.



Mes compétences :

ASSISTANT COMMERCIAL

ANIMATEUR MERCHANDISER

AGENT DE RECHERCHE PRIVEE

REPRESENTANT B TO C

NEGOCIATEUR EN CENTRALE D ACHAT B TO B ET B T C

ACHETEUR EN B TO B

COURTIER

MANAGEMENT D'EQUIPE