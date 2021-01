Rémi MOREAU

Complétez vos revenus en devenant apporteur d'affaires



Vous testez ou confirmez vos compétences commerciales et avez un bon réseau de professionnels, artisans, indépendants ou autoentrepreneurs ? organisme de formation à Bordeaux récompense chaque recommandation grâce à un programme attractif de commissions.



Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien: http://www.formation-web-bordeaux.com/





DEPUIS 2015 :



Nous avons crée un centre de formation dont le modèle est très efficace.

Notre équipe de direction, secrétariat, responsables techniques, commerciaux et nos 4 formateurs constituent notre belle équipe de 10 experts dans les métiers du web.



Même si vous êtes déjà bien en poste, je me permet de vous présenter notre opportunité et vous laisse en juger.



Nous développons notre réseau dapporteurs daffaires sur notre activité de formation agréé datadock et immatriculé à la Direccte en création de site internet, référencement et réseaux sociaux de qualité agence web, 100% subventionnées et sans aucun frais.



Notre site internet est 1er en référencement sur Google sur nos mots clés formation Web Bordeaux, preuve de notre expertise.



Notre agence vie de ses propres sites webs depuis 2012. Nous avons créé le service formation en 2015. (2015:35k)(2016:250k)(2017:700k)



Taux de transformation de 4 à 6 signatures sur 10 rdv réalisées.



Si vous avez du réseau, nous saurons le transformer avec vous.



Souhaitez vous quon en parle par téléphone dans un premier temps ?





AVANT 2016 :



Autodidactes aux parcours audacieux, nous vivons de nos sites internet depuis 2013.

Les bénéfices de nos propres sites internet sont entièrement consacrés au développement d'outils innovants.



Nous couvrons les marchés de la sécurité, la santé et le service à la personne pour un trafic global de 450 000 visiteurs uniques pour notre première année et uniquement en trafic naturel.



En détail :



Serial entrepreneur depuis mes 16 ans, j'ai recherché l'innovation dans mes entreprises,

création dun espac