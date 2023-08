L' E-Shop Des Sacs Publicitaires WWW.ECHOPOCHE.COM

Bonjour,

Je suis Williams DAVIS ROULANCE, CEO & founder, associé unique de la SAS SAC PUBLICITAIRE E-SHOP.



Depuis 1990 les arts graphiques, l'impression et la communication visuelle ont façonnés toute l'expérience de l' E-Shop des Sacs Publicitaires.

Au travers d' une équipe réactive et dynamique en lien permanent avec notre réseau partenaire ciblé,

je contribue à satisfaire aujourd'hui les attentes riches et variées de chacun de nos clients .



Investi d' un parcours d'expériences principalement orientées :

"Publicité, communication et imprimerie, édition",

enrichi de nombreuses expériences diverses et variées:

"systèmes d'impression, vertical market des métiers graphiques, Sharp, Ricoh"

"galerie d'art, impression sérigraphique artistique"

"développement marketing,création accessoirie mode, SaraBartko"

"web marketing, Groupe mode fr,"



Passionné, pragmatique et ambitieux, je réalise avec la collaboration de toute l'équipe de L'E-SHOP DES SACS PUBLICITAIRES pour vous et dans le plus grand respect de votre image de marque, votre publicité sur emballage.



sac publicitaire papier, tissu, tissé, non tissé, toile de jute, coton,

boite publicitaire, sachet, enveloppe et pochette, papier de soie,

papier cadeaux,et housse de vêtement

ainsi que beaucoup d'autres références packaging

à découvrir sur votre site web.



www.echopoche.com



A très vite et belle journée à vous



Mes compétences :

Conseil en communication par l'objet

Conseil en communication comportementale

Conseil en image

Conseil en publicité

Conseil marketing

Conseil en packaging

Conseil en communication sur Internet

Conseil en communication

Conseil en système d'impression

Prospection

Négociation

Marketing

Stratégie commerciale

Closing

Communication

Webmarketing

Référencement