Bonjour, je suis retraité et avec mon fils j'ai ouvert un bureau qui a pour objectif:

1. CONSEIL , ASSISTANCE , ÉVALUATION ET CONCEPTION DE PROGRAMME DE FORMATION

2. INSTALLATION ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE DE TOUS ÉQUIPEMENTS, MOTEURS ET

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

Je suis ingénieur automaticien spécialisé dans la formation des automates programmables industriels

j'étais chef de filière automatique dans un centre de formation d'ingénieurs technologues (CIFI Annaba)

Nous formons pour toutes les entreprises algériennes

Mon fils est ingénieur électronicien, il s'intègre doucement dans le domaine professionnel.

Nous faisons également des analyses de besoin en formation pour les entreprises,

Nos consultants sont tous des retraités issus de milieux industriels (en majorité des ingénieurs )



Mes compétences :

Siemens Hardware