Karine LAFOREST

Après avoir enseigné pendant 14 ans en établissements scolaires, je me suis installée en libéral en 2010. A titre personnel, je donne des cours de mathématiques, de SVT/biologie et de physique-chimie.

J'ai également une structure mandataire de cours à domicile dans l'Eure et Loir et j'ai ouvert en septembre 2016 un centre d'accompagnement scolaire à Chartres.



Je travaille uniquement en collaboration avec d'autres enseignants, de futurs enseignants, des formateurs que je mets en relation avec les parents ou les élèves.

Je privilégie avant tout la qualité. Mon entreprise est et restera locale afin d'offrir les meilleurs services possible.



Site: http://www.lecole-de-la-reussite.fr



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Français

Mathématiques

Physique Chimie

Soutien scolaire

SVT