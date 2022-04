Entre 2003 et 2008, j'ai suivi une formation universitaire dans différentes spécialités autour des technologies de l'information et de l'ingénierie logicielle.

Depuis 2008, je participe à la réalisation et la maintenance des solutions de gestion électronique de documents et de gestion de workflow documentaire à l'aide de la technologie Java/J2EE.



Mes compétences :

Bases de données

J2EE

JAVA

Java j2ee

Programmation

Programmation orientée objet

Systèmes d'Information

Web