Ali MEHADJI

Assurer la responsabilité commerciale, humaine, administrative et économique d'une agence.

Je constitue le relais privilégié de la direction au sein de l'agence. J’assume la responsabilité au regard des

exigences de la loi (hygiène, santé et prévention des risques psycho-sociaux, sécurité, réglementation

économique,…).

Premier commercial de l'agence, j’ assure des missions de commercial auprès des clients et des prospects. Chargé de veiller à la qualité du service et de la relation client et d'optimiser les résultats économiques de

l'agence.

Manage l’équipe et est responsable de l'application de l'ensemble des règles légales.

J’agit sous la responsabilité du DS et/ou DGO.



ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Animation de la politique commerciale de l'agence

• Recueillir des informations sur le marché local, son évolution et effectuer une veille concurrentielle

• Mettre en œuvre une stratégie et un plan d’actions

• Traitement des litiges complexes et communication avec la hiérarchie ou aux services compétents

• Suivre les encours et les risques clients

• Mettre en place des actions commerciales en partenariat avec les fournisseurs dans le respect de la

politique d'achats et d'approvisionnement de CRH France distribution

• Respecter et faire respecter la réglementation commerciale

• Négocier avec les fournisseurs

• Animer la force de vente de l'agence / gestion d'un portefeuille de client

• Respecter et faire respecter la politique tarifaire de l'enseigne au sein de l'agence

• Animer l’ATC



Management et animation de l'équipe

• Accueillir et intégrer les nouveaux entrants

• Organiser le travail au sein de l'équipe

• Animer et motiver l'équipe de l'agence

• Suivre les performances individuelles et collectives de l'équipe

• Conduire les entretiens annuels d’évaluation et professionnels et mener des actions de gestion des

ressources humaines.

• Suivre des parcours professionnels et des évolutions

• Définir les besoins en formation

• Respecter et faire respecter l'application de la législation sociale



Gestion administrative, économique et budgétaire de l'agence

• Superviser l'administration courante : facturation, relation avec les services RH, …

• Suivre le budget de l'agence et ses objectifs économiques

• Suivre le chiffre d'affaires, la marge et contrôler les écarts avec les objectifs visés

• Suivre le compte d'exploitation

• Suivre les procédures internes



• Transmettre des informations à la Direction, aux différents services et à l'équipe de l'agence

• Animer systématiquement des réunions d’agence

• Diffuser des informations concernant la politique de CRH



Animation de la politique de qualité, hygiène, sécurité, environnement (QHSE)

• Organiser pour le personnel de l’agence, une ¼ heure sécurité hebdomadaire

• Mettre en œuvre de la politique QHSE de CRH

• Mettre en œuvre les règles et les instructions liées à la qualité, sécurité et l’environnement de CRH

• Informer/alerter la hiérarchie et les services compétents des accidents et incidents



Techniques

• Connaissance des produits

• Connaissance de la politique tarifaire du secteur et de l'entreprise

• Connaissance des techniques de vente liées aux produits

• Calculs techniques

• Calculs commerciaux



Relationnelles

• Travail en équipe (agence / vente interne / ATC / logistique / …)

• Gérer son équipe

• Communiquer avec les clients, les fournisseurs, les interlocuteurs et l'équipe de l'agence

• Bonnes relations avec les fournisseurs

• Capacité à refuser

• Communication / Maîtrise de soi : concision - Adaptation de son propos à ses interlocuteurs -

présentation - sourire - contrôle de soi - constance - régularité …..



Organisationnelles

• Planification

• Prioriser les éléments reçus et les éléments à transmettre

• Organiser l’activité de l’agence

• Connaissance de la concurrence

• Gestion des encours

• Assurer la gestion administrative, économique, commerciale et budgétaire de l’agence

• Mettre en œuvre la politique de l’entreprise en matière de qualité, de sécurité et d’environnement



Mes compétences :

Management commercial

Management

Prospection commerciale