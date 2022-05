Pierre GRECO

STARMAT est un groupement de négociants indépendants en matériaux de construction dans le domaine du BTP. STARMAT compte plus de 150 adhérents, plus de 300 points de vente pour un chiffre d'affaire de 920 M€ en France et dans les DOM TOM. STARMAT est aussi adhérent de CMEM, 1ère puissance d'achat en France dans le domaine des matériaux de construction.

En charge de l'animation du groupement STARMAT au niveau national avec, entre autres, les missions de:

* Développement de services pour les adhérents

* Conseil pour les dirigeants de négoces sur les dossiers juridiques, sociaux, économiques et commerciaux

* Relations avec les fournisseurs.

* Plan communication(catalogue, promotions, supports d'aide à la vente)

* Recrutement de nouveaux adhérents.

* Co-organisation d'un Salon national entre négociants et fournisseurs



Mes compétences :

Commercial

Management

Finance

Marketing

Gestion des ressources humaines

Achats