En tant que chargé d’études CAPEX Groupe, je participe à l'élaboration, à l'optimisation et au suivi des engagements d'investissements pris par l'entreprise au plus haut niveau et de façon transverse à l’ensemble des divisions du Groupe.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Corporate finance

Finance

Gsm

Mobile

SDH

Télécommunications

UMTS

Wdm