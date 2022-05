Sherralynn DU CHAYLA

Forte de 10 ans d'expérience en marketing en communication (plus spécifiquement dans les domaines de l'optique et de la finance) et d'un diplôme MBA Essec & Mannheim, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste très axé international avec toute la complexité que cela engendre. De nationalité Britannique mais habitant Paris depuis plus de dix ans, je suis particulièrement bien placée pour comprendre les différences culturelles et les enjeux importants qui peuvent en découler.

De formation littéraire, je reste passionnée par les langues et la communication en générale. Cet engouement m'a poussée récemment à lancer une activité de traduction, rédaction et relecture.



