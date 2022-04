Isabelle PRESTAT

2017 : RESPONSABLE COMMERCIALE ET MARKETING, Nat&a, base sports et loisirs/Évènementiel

2013-2015 : RESPONSABLE GRANDS COMPTES chez Metropolight, fabriquant de Luminaires

2009-2012 : RESPONSABLE COMPTES CLES NATIONAUX - Sofidel

2000-2009 :

- CHEF DE MARCHE, EMEA - Transitions Optical

- PARTNER MARKETING COORDINATOR, EMEA - Transitions Optical

- COORDINATRICE SALONS ET PRESSE, EMEA - Transitions Optical

1998-2000 : ASSISTANTE MARKETING SOINS - Guerlain

1995-1998 : ASSISTANTE DE DIRECTION - Transitions Optical



Mes compétences :

Vente

Chef de marché

Marketing

Communication

Business development

Trade marketing

Optique

Luxe

Management