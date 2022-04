Ali MOHAMMEDI

Illustrateur graphiste à Paris depuis 2007, je suis spécialisé dans la conception, la création et la réalisation de solutions en communication visuelle.



Mes compétences :

Environnements Mac et PC

Dessin

Chaine graphiques et ses contraintes

Gestion de projets

Budgétisation

Gestion des délais

Maitrise des logiciels de PAO

Analyse des besoins

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop